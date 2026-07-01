CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES Palavas-les-Flots
jeudi 16 juillet 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
21h
Concert donné par les amis de l‘orgue de Palavas , Franck MASQUELIER et Isabelle FROUVELLE (duo flûte et harpe)
Église Saint-Pierre
Entrée libre .
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English : CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES
9:00 p.m.
Concert presented by %AB Les Amis de l’Orgue de Palavas %BB, featuring Franck MASQUELIER and Isabelle FROUVELLE (flute and harp duo)
L’événement CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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