Informations pratiques

Palavas-les-Flots

CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

21h

Concert donné par les amis de l‘orgue de Palavas , Franck MASQUELIER et Isabelle FROUVELLE (duo flûte et harpe)

Église Saint-Pierre

Entrée libre .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES

9:00 p.m.

Concert presented by %AB Les Amis de l’Orgue de Palavas %BB, featuring Franck MASQUELIER and Isabelle FROUVELLE (flute and harp duo)

L’événement CONCERT D’ORGUE HARMONIES MARINES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34