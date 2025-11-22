CONCERT D’ORGUE HAUT LES COEURS ! Carcassonne

CONCERT D’ORGUE HAUT LES COEURS !

Le Rotary Carcassonne Bastide propose un concert d’orgue à 4 mains et 4 pieds

Reinhard SEELIGER Görlitz

Henri Ormières Carcassonne

Œuvres de BACH, HAENDEL, ELGAR, WIDOR.

Tous les bénéfices seront reversés aux vignerons sinistrés des Corbières.

En présence de confréries, de viticulteurs, de pompiers et de vous tous… solidaires !

English :

Rotary Carcassonne Bastide offers an organ concert for 4 hands and 4 feet:

Reinhard SEELIGER Görlitz

Henri Ormières Carcassonne

works by BACH, HAENDEL, ELGAR, WIDOR.

All proceeds will be donated to the Corbières winegrowers.

In the presence of brotherhoods, winegrowers, firefighters and all of you… in solidarity!

German :

Rotary Carcassonne Bastide bietet ein Orgelkonzert mit vier Händen und vier Füßen

Reinhard SEELIGER Görlitz

Henri Ormières Carcassonne

werke von BACH, HAENDEL, ELGAR, WIDOR.

Alle Einnahmen kommen den von der Katastrophe betroffenen Winzern der Corbières zugute.

In Anwesenheit von Bruderschaften, Weinbauern, Feuerwehrleuten und Ihnen allen… solidarisch!

Italiano :

Il Rotary Carcassonne Bastide presenta un concerto d’organo per 4 mani e 4 piedi:

Reinhard SEELIGER Görlitz

Henri Ormières Carcassonne

opere di BACH, HAENDEL, ELGAR, WIDOR.

L’intero ricavato sarà devoluto ai viticoltori delle Corbières colpiti dalla catastrofe.

Alla presenza di confraternite, viticoltori, vigili del fuoco e di tutti voi… in solidarietà!

Espanol :

Rotary Carcassonne Bastide presenta un concierto de órgano para 4 manos y 4 pies:

Reinhard SEELIGER Görlitz

Henri Ormières Carcasona

obras de BACH, HAENDEL, ELGAR, WIDOR.

La recaudación se destinará íntegramente a los viticultores de Corbières afectados por la catástrofe.

En presencia de cofradías, viticultores, bomberos y todos ustedes… ¡solidarios!

