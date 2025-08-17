Concert d’orgue Rue Saint-Gervais Langon

Concert d'orgue Rue Saint-Gervais Langon dimanche 17 août 2025.

Concert d’orgue

Rue Saint-Gervais Eglise Langon Gironde

Gratuit

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Ne manquez pas ce moment unique où la virtuosité de Luca Akaeda Santesson, Grand Prix des concours internationaux d’orgue Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts (France) et d’Alkmaar (Pays-Bas), illuminera l’église avec des œuvres magistrales de Bach, Mendelssohn, Alain et Reger. Un programme qui allie tradition et émotion, pour une expérience sonore inoubliable.

Libre participation aux frais et retransmission simultanée sur grand écran pour ne rien manquer de la performance exceptionnelle !

Venez vivre cette expérience musicale hors du commun ! .

Rue Saint-Gervais Eglise Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 91 83 85

