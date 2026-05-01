Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom Eglise de Juvigny Juvigny
Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom Eglise de Juvigny Juvigny dimanche 31 mai 2026.
Juvigny
Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom
Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom
Entente Cordiale: Voyage dans l’Orgue Anglais, de Byrd à Stanley.
Concert exceptionnel du Maître d’Oxford, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Edward HIGGINBOTTOM a découvert l’Orgue historique de Juvigny en faisant étape dans notre village en 2025. Après l’avoir joué à deux reprises lors de ses passages, il nous a proposé un concert. .
Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny 51150 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom
L’événement Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom Juvigny a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne