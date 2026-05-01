Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom Eglise de Juvigny Juvigny

Juvigny

Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom

Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom

Entente Cordiale: Voyage dans l’Orgue Anglais, de Byrd à Stanley.

Concert exceptionnel du Maître d’Oxford, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Edward HIGGINBOTTOM a découvert l’Orgue historique de Juvigny en faisant étape dans notre village en 2025. Après l’avoir joué à deux reprises lors de ses passages, il nous a proposé un concert. .

Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny 51150 Marne Grand Est

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English : Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom

L’événement Concert d’Orgue L’Art d’Edward Higginbottom Juvigny a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne