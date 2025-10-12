Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue) Place St Etienne Auxerre

Place St Etienne Cathédrale Auxerre Yonne

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

SAISON YONNISSIMO 1

Concert et conférence exceptionnels le 12 octobre 2025 à 17 heures, à la Cathédrale d’Auxerre,

sur les origines de la musique d’orgue, oeuvres de Perrotin, Vitry, Machault, Paumann, Grigny…

par Jean-Michel LASSAUGE, organiste titulaire. .

Place St Etienne Cathédrale Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

