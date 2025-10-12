Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue) Place St Etienne Auxerre
Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue) Place St Etienne Auxerre dimanche 12 octobre 2025.
Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue)
Place St Etienne Cathédrale Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
Date(s) :
2025-10-12
SAISON YONNISSIMO 1
Concert et conférence exceptionnels le 12 octobre 2025 à 17 heures, à la Cathédrale d’Auxerre,
sur les origines de la musique d’orgue, oeuvres de Perrotin, Vitry, Machault, Paumann, Grigny…
par Jean-Michel LASSAUGE, organiste titulaire. .
Place St Etienne Cathédrale Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue)
German : Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue)
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert d’orgue (les origines de la musique d’orgue) Auxerre a été mis à jour le 2025-10-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)