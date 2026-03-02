Concert d’orgue

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Les Amis de l’Orgue des Riceys vous invitent à un concert d’orgue en l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas.

Au programme: Mr Philippe LEFEVBRE, organiste émérite de Notre Dame de Paris.

Libre participation .

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 83 88 52 48

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English :

L’événement Concert d’orgue Les Riceys a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne