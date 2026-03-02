Concert d’orgue Les Riceys
Concert d’orgue Les Riceys samedi 16 mai 2026.
Concert d’orgue
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Les Amis de l’Orgue des Riceys vous invitent à un concert d’orgue en l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas.
Au programme: Mr Philippe LEFEVBRE, organiste émérite de Notre Dame de Paris.
Libre participation .
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 83 88 52 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert d’orgue Les Riceys a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne