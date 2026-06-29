Concert d’Orgue Loriane Lorca Place Royale Lescar

Lescar

Concert d’Orgue Loriane Lorca

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Originaire du Béarn, Loriane débute l’orgue auprès de Jesús Martín Moro au Conservatoire de Pau.

Aujourd’hui Organiste concertiste, Loriane est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec un Master d’Orgue Interprétation et de Basse continue.

Donnant de nombreux concerts en soliste et dans diverses formations en France et à l’étranger, elle est aussi très régulièrement sollicitée par l’Orchestre de Paris et la Philharmonie de Paris pour les concerts avec orgue.

Programme Œuvres de J-S. Bach, C. Franck, L. Vierne, L. Llorca et Ph. Glass. .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert d’Orgue Loriane Lorca

L’événement Concert d’Orgue Loriane Lorca Lescar a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pau