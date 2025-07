Concert d’Orgue Maximilien Wang Limoges Rue Porte-Panet Limoges

Concert d’Orgue Maximilien Wang Limoges

Rue Porte-Panet Cathédrale Saint-Etienne Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Un concert d’orgue riche en contrastes et en émotions, mêlant les grands maîtres du répertoire classique et contemporain. Retrouvez l’élan puissant de l’Allegro de la Symphonie n°6 de Charles-Marie Widor, la finesse du Scherzo et du Prélude et fugue sur le nom d’Alain de Maurice Duruflé, la majestueuse Fantaisie et fugue en sol mineur et la Sinfonia BWV 29 de J.S. Bach, ainsi que le lyrique In Paradisum de Théodore Dubois. En clôture, une improvisation de Thierry Escaich, Vers l’Espérance, viendra illuminer ce moment unique.

Entrée libre. Participation au chapeau. .

Rue Porte-Panet Cathédrale Saint-Etienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 70 86 58 heuremusicale.limoges@gmail.com

