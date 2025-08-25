CONCERT D’ORGUE Mende

CONCERT D’ORGUE Mende lundi 25 août 2025.

Lozère

CONCERT D’ORGUE Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 20:30:00

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Concert par Dominique AUBERT, organiste suppléant des sanctuaires de Lourdes.

Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival Les lundis de l’orgue .

Renseignements info@orgue-mende.fr .

Place Urbain V

Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT D’ORGUE Mende a été mis à jour le 2025-06-19 par 48-OT Mende