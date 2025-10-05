Concert d’Orgue Molsheim
Concert d’Orgue Molsheim dimanche 5 octobre 2025.
Concert d’Orgue
Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin
Depuis 1989, Frantisek VANICEK a donné des concerts d’orgue tout autour du monde (Pays-Bas, Japon, Italie, Suisse, Allemagne, France, Pologne, Danemark, Suède, Norvège, etc.). Cette fois Frantisek VANICEK, sera aux claviers de l’orgue Silbermann de l’Eglise des Jésuites.
Il a reçu plusieurs récompenses à de prestigieux concours, comme le Premier prix du Fonds Tchèque de Musique à Prague, le Second prix du Concours International d’Orgue Albert Schweitzer, le Premier prix du Yamaha Music Foundation of Europeet le Second prix du Concours d’orgue Jan Václav Hugo Voríšek. .
Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est
English :
Frantisek VANICEK, will be at the keyboards of the Silbermann organ in the Jesuit Church.
German :
Frantisek VANICEK, wird an den Tasten der Silbermann-Orgel in der Jesuitenkirche sitzen.
Italiano :
Frantisek VANICEK sarà alla tastiera dell’organo Silbermann nella Chiesa dei Gesuiti.
Espanol :
Frantisek VANICEK estará al teclado del órgano Silbermann de la Iglesia de los Jesuitas.
