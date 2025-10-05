Concert d’Orgue Molsheim

Frantisek VANICEK, sera aux claviers de l’orgue Silbermann de l’Eglise des Jésuites.

Depuis 1989, Frantisek VANICEK a donné des concerts d’orgue tout autour du monde (Pays-Bas, Japon, Italie, Suisse, Allemagne, France, Pologne, Danemark, Suède, Norvège, etc.). Cette fois Frantisek VANICEK, sera aux claviers de l’orgue Silbermann de l’Eglise des Jésuites.

Il a reçu plusieurs récompenses à de prestigieux concours, comme le Premier prix du Fonds Tchèque de Musique à Prague, le Second prix du Concours International d’Orgue Albert Schweitzer, le Premier prix du Yamaha Music Foundation of Europeet le Second prix du Concours d’orgue Jan Václav Hugo Voríšek. .

English :

Frantisek VANICEK, will be at the keyboards of the Silbermann organ in the Jesuit Church.

German :

Frantisek VANICEK, wird an den Tasten der Silbermann-Orgel in der Jesuitenkirche sitzen.

Italiano :

Frantisek VANICEK sarà alla tastiera dell’organo Silbermann nella Chiesa dei Gesuiti.

Espanol :

Frantisek VANICEK estará al teclado del órgano Silbermann de la Iglesia de los Jesuitas.

