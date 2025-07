Concert d’orgue Montignac-Lascaux

Concert d’orgue Montignac-Lascaux dimanche 3 août 2025.

Concert d’orgue

Eglise Saint-Pierre Montignac-Lascaux Dordogne

2025-08-03

Eveil du nouvel orgue et messe dès 11H dans l’église de Saint-Pierre. 16H Concert d’orgue avec Eric Lebrun organiste titulaire Saint Antoine des Quinze Vingt, Paris et Marie-Ange Leurent, organiste titulaire, Notre-Dame de Lorette, Paris. Une libre participation sera demandée pour la réfection du toit du presbytère. .

Eglise Saint-Pierre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 03

English : Concert d’orgue

Eveil of the new organ and mass from 11 a.m. in the church of Saint-Pierre. 4 p.m. Organ concert with Eric Lebrun, titular organist, and Marie-Ange Leurent, titular organist.

German :

Erweckung der neuen Orgel und Gottesdienst ab 11H in der Kirche Saint-Pierre. 16H Orgelkonzert mit Eric Lebrun, Titularorganist, und Marie-Ange Leurent, Titularorganistin.

Italiano :

Inaugurazione del nuovo organo e messa alle 11 nella chiesa di Saint-Pierre. Ore 16 Concerto d’organo con Eric Lebrun, organista titolare, e Marie-Ange Leurent, organista titolare.

Espanol : Concert d’orgue

Inauguración del nuevo órgano y misa a partir de las 11 h en la iglesia Saint-Pierre. 16 h Concierto de órgano con Eric Lebrun, organista titular, y Marie-Ange Leurent, organista titular.

