CONCERT D’ORGUE Montréal samedi 20 septembre 2025.

Place Saint-Vincent Montréal Aude

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Avec ses 4 claviers, 57 jeux et plus de 3000 tuyaux, l’orgue de la collégiale de Montréal est le plus grand de l’Aude et l’un des plus anciens c’est un véritable joyau du patrimoine montréalais.

L’association des Amis de l’orgue et de la collégiale vous propose un récital de l’organiste Alain Bouvet (œuvres de Bach, Mozart, Vierne, Widor).

Libre participation aux frais.

Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie orguemontreal11@gmail.com

English :

European Heritage Days 2025.

With its 4 manuals, 57 stops and more than 3,000 pipes, the organ of the collegiate church of Montreal is the largest in the Aude region and one of the oldest: a true jewel of Montreal’s heritage.

The Association des Amis de l’orgue et de la collégiale invites you to a recital by organist Alain Bouvet (?uvres de Bach, Mozart, Vierne, Widor).

Free participation.

German :

Europäische Tage des Denkmals 2025.

Mit ihren 4 Manualen, 57 Registern und über 3000 Pfeifen ist die Orgel der Stiftskirche von Montréal die größte im Departement Aude und eine der ältesten: Sie ist ein wahres Juwel des Kulturerbes von Montréal.

Der Verein der Freunde der Orgel und der Stiftskirche bietet Ihnen ein Rezital des Organisten Alain Bouvet (?uvres of Bach, Mozart, Vierne, Widor).

Freie Teilnahme an den Kosten.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025.

Con i suoi 4 manuali, 57 battute e più di 3.000 canne, l’organo della collegiata di Montréal è il più grande del dipartimento dell’Aude e uno dei più antichi: è un vero gioiello del patrimonio di Montréal.

L’Association des Amis de l’orgue et de la collégiale propone un recital dell’organista Alain Bouvet (?uvres de Bach, Mozart, Vierne, Widor).

Partecipazione gratuita ai costi.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

Con sus 4 manuales, 57 registros y más de 3.000 tubos, el órgano de la colegiata de Montreal es el más grande del departamento del Aude y uno de los más antiguos: es una auténtica joya del patrimonio de Montreal.

La Association des Amis de l’orgue et de la collégiale ofrece un recital del organista Alain Bouvet (?uvres de Bach, Mozart, Vierne, Widor).

Entrada gratuita.

