Concert d’orgue Place des Vosges Moulins

Concert d’orgue Place des Vosges Moulins jeudi 21 août 2025.

Allier

Concert d’orgue Place des Vosges Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Début : Jeudi 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-21 21:30:00

2025-08-21

Concert des stagiaires de la 10ème académie d’orgue de Moulins, avec la Cambridge Academy of Organ Study. Orgue historique Joseph Merklin (1880) de la cathédrale de Moulins

Place des Vosges Cathédrale de Moulins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 08 06 64 droyalexis@gmail.com

English :

Concert by trainees from the 10th Moulins Organ Academy, with the Cambridge Academy of Organ Study. Historic Joseph Merklin organ (1880) at Moulins Cathedral

German :

Konzert der Praktikanten der 10. Orgelakademie in Moulins, mit der Cambridge Academy of Organ Study. Historische Joseph Merklin-Orgel (1880) der Kathedrale von Moulins

Italiano :

Concerto degli studenti della 10ª Accademia organistica di Moulins, con l’Accademia di Cambridge per lo studio dell’organo. Lo storico organo di Joseph Merklin (1880) nella Cattedrale di Moulins

Espanol :

Concierto de los alumnos de la 10ª Academia de Órgano de Moulins, con la Academia de Estudios Organísticos de Cambridge. Órgano histórico Joseph Merklin (1880) en la catedral de Moulins

