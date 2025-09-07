Concert d’orgue Place des Vosges Moulins
Concert d’orgue Place des Vosges Moulins dimanche 7 septembre 2025.
Allier
Concert d’orgue Place des Vosges Cathédrale de Moulins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-07 16:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
Date(s) :
2025-09-07
Récital d’orgue par Liesbeth Schlumberger.
Orgue historique Joseph Merklin (1880) de la cathédrale de Moulins
.
Place des Vosges Cathédrale de Moulins
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 08 06 64 droyalexis@gmail.com
English :
Organ recital by Liesbeth Schlumberger.
Historic Joseph Merklin organ (1880) at Moulins Cathedral
German :
Orgelkonzert von Liesbeth Schlumberger.
Historische Joseph Merklin-Orgel (1880) der Kathedrale von Moulins
Italiano :
Recital d’organo di Liesbeth Schlumberger.
Lo storico organo di Joseph Merklin (1880) nella Cattedrale di Moulins
Espanol :
Recital de órgano de Liesbeth Schlumberger.
Órgano histórico Joseph Merklin (1880) en la catedral de Moulins
L’événement Concert d’orgue Moulins a été mis à jour le 2025-03-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région