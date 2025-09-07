Concert d’orgue Place des Vosges Moulins

Début : Dimanche 2025-09-07 16:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

2025-09-07

Récital d’orgue par Liesbeth Schlumberger.

Orgue historique Joseph Merklin (1880) de la cathédrale de Moulins

Place des Vosges Cathédrale de Moulins

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 08 06 64 droyalexis@gmail.com

English :

Organ recital by Liesbeth Schlumberger.

Historic Joseph Merklin organ (1880) at Moulins Cathedral

German :

Orgelkonzert von Liesbeth Schlumberger.

Historische Joseph Merklin-Orgel (1880) der Kathedrale von Moulins

Italiano :

Recital d’organo di Liesbeth Schlumberger.

Lo storico organo di Joseph Merklin (1880) nella Cattedrale di Moulins

Espanol :

Recital de órgano de Liesbeth Schlumberger.

Órgano histórico Joseph Merklin (1880) en la catedral de Moulins

