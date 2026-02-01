CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN & ERWAN LETERTRE EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon

EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 20:30:00
Concert de Carême.
Erwan Letertre est l’organiste titulaire du Grand Orgue Bagnères-de-Luchon.
Verre de l’amitié offert à l’issue du concert.   .

English :

Lenten concert.
Erwan Letertre is titular organist of the Grand Orgue Bagnères-de-Luchon.

