CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN & ERWAN LETERTRE EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon
CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN & ERWAN LETERTRE EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon samedi 21 février 2026.
CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN & ERWAN LETERTRE
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concert de Carême.
Erwan Letertre est l’organiste titulaire du Grand Orgue Bagnères-de-Luchon.
Verre de l’amitié offert à l’issue du concert. .
EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lenten concert.
Erwan Letertre is titular organist of the Grand Orgue Bagnères-de-Luchon.
L’événement CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN & ERWAN LETERTRE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE