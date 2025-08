Concert d’orgue par Afonso Torres à Raon-l’Étape Église Saint-Georges Raon-l’Étape

Concert d’orgue par Afonso Torres à Raon-l’Étape Église Saint-Georges Raon-l’Étape dimanche 10 août 2025.

Concert d’orgue par Afonso Torres à Raon-l’Étape Église Saint-Georges Raon-l’Étape Dimanche 10 août, 16h30 Entrée gratuite, participation libre.

Pour son deuxième concert estival de sa quatorzième saison, l’association Orgue-Avenir à la Porte des Vosges a invité le jeune organiste Afonso Torres, étudiant en orgue au CNSMDP.

Pour son deuxième concert estival de sa quatorzième saison, l’association Orgue-Avenir à la Porte des Vosges a invité le jeune organiste Afonso Torres, étudiant en orgue au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMDP).

Il interprétera un magnifique programme composé d’œuvres de Bach, Duruflé, Franck et Vierne.

Le jeu de l’organiste sera projeté en direct sur grand écran pour mieux profiter du concert.

L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-10T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-10T17:45:00.000+02:00

1

0660374747 association.orgue.raon@gmail.com

Église Saint-Georges raon l’étape rue denfert rochereau Raon-l’Étape 88110 Vosges