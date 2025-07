Concert d’orgue par Dominique BREDA Église Saint-Georges Raon-l’Étape

Concert d’orgue par Dominique BREDA Église Saint-Georges Raon-l’Étape Dimanche 27 juillet, 16h30 Entrée gratuite, participation libre.

Pour son premier concert estival de sa quatorzième saison, l’association Orgue-Avenir à la Porte des Vosges a invité Dominique BREDA, organiste reconnu et titulaire honoraire du grand orgue de l’église Saint-Léon de Nancy.

Il interprétera des œuvres de BACH, mais également de VIERNE, LANGLAIS et LITAIZE, en hommage à ces compositeurs et organistes aveugles, à l’occasion des 200 ans de l’invention du braille.

Le jeu de l’organiste sera projeté en direct sur grand écran pour mieux profiter du concert.

L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-07-27T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-27T17:45:00.000+02:00

Église Saint-Georges raon l’étape rue denfert rochereau Raon-l’Étape 88110 Vosges