Concert d’orgue par Francis Jacob : concert en prélude à la Passion selon St-Matthieu Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim Dimanche 5 octobre, 16h30 Entrée gratuite – libre participation (plateau).

Dans le cadre des festivités du 30è anniversaire de l’orgue de Saessolsheim.

Francis Jacob est professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (en solo ou au sein des ensembles Gli Angeli, Hathor Consort, Le Concert Royal…), directeur artistique de l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim.

L’orgue de Saessolsheim, construit par Bernard Aubertin en 1995 (ce concert s’inscrit dans le cadre des festivités du 30è anniversaire), est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, mais comme beaucoup de bons instruments, peut s’approprier aussi avec bonheur d’autres répertoires.

L’association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim est très heureuse de proposer au public le dimanche 15 mars 2026 à 14h30 la Passion selon St-Matthieu par Gli Angeli. il s’agira du plus grand concert organisé dans l’église de Saessolsheim.

En prélude à ce concert exceptionnel, Francis Jacob propose dimanche 5 octobre 2025 un concert d’orgue évoquant cette œuvre grandiose qui sera donnée l’année prochaine. Pour chaque choral de la Passion selon St-Matthieu, Francis Jacob présentera une version pour orgue : ce seront des versions de J. S. Bach, mais aussi de compositeurs moins connus (J. A. van Eyken, Ernst Friedrich Wolf…), alternant avec des pièces brillantes du répertoire d’orgue, de Kittel, J. S. Bach (5è sonate en trio), J. L. Krebs… Une évocation très colorée, de cette Passion selon St-Matthieu à venir.

Pour les concerts à Saessolsheim, l’association des amis de l’orgue incite au co-voiturage, comme passager ou conducteur. Elle invite les intéressés à la contacter afin de mettre les personnes en contact. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques…

Vidéos du programme d’un précédent concert de Francis Jacob à Saessolsheim :

[https://youtu.be/a1CVMwI8hH0?si=4KhxIZuH9cEagEXE](https://youtu.be/a1CVMwI8hH0?si=4KhxIZuH9cEagEXE)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

06 88 12 54 79 http://asamos.org asamos@orange.fr

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin