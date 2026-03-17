Concert d’orgue par les étudiants du conservatoire de Strasbourg

33 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Aux claviers de l’orgue Rinckenbach-Aubertin, les étudiants du Conservatoire de Strasbourg proposeront un voyage musical de grande qualité

Pour la seconde année, la classe d’orgue de Johann Vexo du CRR de Strasbourg et de la HEAR se produit en concert à travers toute l’Alsace pour financer un voyage d’étude en fin d’année.

Aux claviers de l’orgue Rinckenbach-Aubertin de Kintzheim, les étudiants proposeront un voyage musical de grande qualité. 0 .

33 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est orgue.kintzheim@gmail.com

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English :

At the keyboards of the Rinckenbach-Aubertin organ, students from the Conservatoire de Strasbourg offer a musical journey of the highest quality

L’événement Concert d’orgue par les étudiants du conservatoire de Strasbourg Kintzheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme