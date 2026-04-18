Concert d’orgue par Olivier Latry Abbaye de Saint Wandrille Rives-en-Seine
Concert d’orgue par Olivier Latry Abbaye de Saint Wandrille Rives-en-Seine samedi 18 avril 2026.
Concert d’orgue par Olivier Latry
Abbaye de Saint Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pour célébrer les 50 ans de l’orgue de l’abbaye Fontenelle de Saint Wandrille, l’organiste de Notre-Dame de Paris viendra interprêter des oeuvres de Bach, Raison, Sheidemann et Sweelinck. .
Abbaye de Saint Wandrille 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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L’événement Concert d’orgue par Olivier Latry Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme