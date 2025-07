Concert d’orgue Richelieu

Concert d’orgue Richelieu samedi 12 juillet 2025.

Concert d’orgue

Eglise Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

2025-07-12

Concert dans l’église XVIIe, avec Jean-Charles Benoist, organiste, et Anne Pareuil au chant.

Eglise Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13

English :

Concert in the 17th-century church, with organist Jean-Charles Benoist and singer Anne Pareuil.

German :

Konzert in der Kirche aus dem 17. Jahrhundert mit Jean-Charles Benoist, Organist, und Anne Pareuil, Gesang.

Italiano :

Concerto nella chiesa del XVII secolo, con Jean-Charles Benoist, organista, e Anne Pareuil alla voce.

Espanol :

Concierto en la iglesia del siglo XVII, con Jean-Charles Benoist, organista, y Anne Pareuil a la voz.

