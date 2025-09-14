Concert d’Orgue Saessolsheim
Concert d’Orgue Saessolsheim dimanche 14 septembre 2025.
Concert d’Orgue
Saessolsheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-14 16:30:00
Concert d’orgue consacré à des œuvres de A. P. F. Boëly (1785 1858) par Francis Jacob, dans le cadre des festivités du 30è anniversaire de l’orgue de Saessolsheim. .
Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 12 54 79 asamos@orange.fr
