Concert d’Orgue Saessolsheim

Saessolsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 16:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Concert d’orgue consacré à des œuvres de A. P. F. Boëly (1785 1858) par Francis Jacob, dans le cadre des festivités du 30è anniversaire de l’orgue de Saessolsheim. .

Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 12 54 79 asamos@orange.fr

