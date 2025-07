Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes

Concert d’orgue Abbaye-aux-Dames abbatiale Saintes vendredi 4 juillet 2025.

Concert d’orgue

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Ce concert est proposé par l’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes avec Sébastien Maigne.

.

Abbaye-aux-Dames abbatiale Abbatiale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesapcos@gmail.com

English :

This concert is proposed by the Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes with Sébastien Maigne.

German :

Dieses Konzert wird von der Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes mit Sébastien Maigne angeboten.

Italiano :

Questo concerto è organizzato dall’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes con Sébastien Maigne.

Espanol :

Este concierto está organizado por la Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes con Sébastien Maigne.

L’événement Concert d’orgue Saintes a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge