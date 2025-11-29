Concert d’orgue Saintes
Concert d’orgue Saintes samedi 29 novembre 2025.
Concert d’orgue
Cathédrale Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime
L’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) propose un concert avec le Choeur Voix Santona et Antonio Caci.
Cathédrale Saint-Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 87 24 saintesapcos@gmail.com
English :
The Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) presents a concert with the Choeur Voix Santona and Antonio Caci.
German :
Die Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) bietet ein Konzert mit dem Choeur Voix Santona und Antonio Caci an.
Italiano :
L’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) propone un concerto con il Choeur Voix Santona e Antonio Caci.
Espanol :
La Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) ofrece un concierto con el Choeur Voix Santona y Antonio Caci.
