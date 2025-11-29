Concert d’orgue Saintes

Concert d’orgue

L’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) propose un concert avec le Choeur Voix Santona et Antonio Caci.

English :

The Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) presents a concert with the Choeur Voix Santona and Antonio Caci.

German :

Die Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) bietet ein Konzert mit dem Choeur Voix Santona und Antonio Caci an.

Italiano :

L’Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) propone un concerto con il Choeur Voix Santona e Antonio Caci.

Espanol :

La Association pour la Protection et la Connaissance des Orgues de Saintes (APCOS) ofrece un concierto con el Choeur Voix Santona y Antonio Caci.

