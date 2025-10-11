Concert d’orgue SAUVETERRE Sauveterre

Concert d’orgue SAUVETERRE Sauveterre samedi 11 octobre 2025.

Concert d’orgue

SAUVETERRE Eglise Saint-Jacques Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Laissez-vous emporter par la puissance et la magie de l’orgue en concert par les élèves de la classe d’orgue du conservatoire Henri Duparc et leur professeur Virgile Monin.

.

SAUVETERRE Eglise Saint-Jacques Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 53 34 30 mairie-sauveterre@orange.fr

English :

Let yourself be swept away by the power and magic of the organ in concert by the students of the Henri Duparc Conservatoire organ class and their teacher Virgile Monin.

German :

Lassen Sie sich von der Kraft und der Magie der Orgel im Konzert der Schüler der Orgelklasse des Konservatoriums Henri Duparc und ihres Lehrers Virgile Monin mitreißen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla potenza e dalla magia dell’organo in concerto dagli studenti della classe di organo del Conservatorio Henri Duparc e dal loro insegnante Virgile Monin.

Espanol :

Déjese llevar por la fuerza y la magia del órgano en concierto por los alumnos de la clase de órgano del Conservatorio Henri Duparc y su profesor Virgile Monin.

L’événement Concert d’orgue Sauveterre a été mis à jour le 2025-10-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65