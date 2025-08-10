Festival Cimbalata Concert d’orgue avec l’ensemble Alkymia Speloncato
Festival Cimbalata Concert d’orgue avec l’ensemble Alkymia Speloncato mardi 12 août 2025.
Festival Cimbalata Concert d’orgue avec l’ensemble Alkymia
Eglise San Michele Speloncato Haute-Corse
Pour le festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse propose un concert avec l’ensemble Alkymia orgue, viole de gambe, théorbe, guitare baroque, percussions et ténor, dirigés par Mariana Delgadillo. De Purcell à Frescobaldi… jusqu’aux Beatles.
Eglise San Michele Speloncato 20226 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47
English : Festival Cimbalata Organ concert with the Alkymia ensemble
For the Cimbalata festival, Renaissance de l’Orgue Corse proposes a concert with the Alkymia ensemble: organ, viola da gamba, theorbo, baroque guitar, percussion and tenor, conducted by Mariana Delgadillo. From Purcell to Frescobaldi… to the Beatles.
German :
Im Rahmen des Cimbalata-Festivals bietet Renaissance de l’Orgue Corse ein Konzert mit dem Ensemble Alkymia an: Orgel, Viola da Gamba, Theorbe, Barockgitarre, Perkussion und Tenor, dirigiert von Mariana Delgadillo. Von Purcell über Frescobaldi? bis hin zu den Beatles.
Italiano : Festival Cimbalata Concerto d’organo con l’ensemble Alkymia
Per il festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse propone un concerto con l’ensemble Alkymia: organo, viola da gamba, tiorba, chitarra barocca, percussioni e tenore, diretto da Mariana Delgadillo. Da Purcell a Frescobaldi… ai Beatles.
Espanol :
Con motivo del festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse ofrece un concierto con el conjunto Alkymia: órgano, viola da gamba, tiorba, guitarra barroca, percusión y tenor, bajo la dirección de Mariana Delgadillo. De Purcell a Frescobaldi… pasando por los Beatles.
