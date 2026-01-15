CONCERT D’ORGUE SUR LE NOUVEL ORGUE BACOT-QUOIRIN Montpellier

CONCERT D’ORGUE SUR LE NOUVEL ORGUE BACOT-QUOIRIN

Samedi 24 janvier 2026 17h

Concert d’Orgue sur le nouvel orgue Bacot-Quoirin

Intégrale de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH

5ème concert Le temps de Noël 2ème partie

Luc Antonini, orgue

Libre participation aux frais .

25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Saturday January 24, 2026 5pm

Organ concert on the new Bacot-Quoirin organ

Complete works for organ by J.S. BACH

