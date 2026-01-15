CONCERT D’ORGUE SUR LE NOUVEL ORGUE BACOT-QUOIRIN Montpellier
CONCERT D’ORGUE SUR LE NOUVEL ORGUE BACOT-QUOIRIN Montpellier samedi 24 janvier 2026.
CONCERT D’ORGUE SUR LE NOUVEL ORGUE BACOT-QUOIRIN
25 rue Maguelone Montpellier Hérault
Samedi 24 janvier 2026 17h
Intégrale de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH
Intégrale de l’œuvre pour orgue de J.S. BACH
5ème concert Le temps de Noël 2ème partie
Luc Antonini, orgue
Libre participation aux frais .
25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Saturday January 24, 2026 5pm
Organ concert on the new Bacot-Quoirin organ
Complete works for organ by J.S. BACH
