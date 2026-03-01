Concert d’orgue Thierry Mechler Jungholtz
Concert d’orgue Thierry Mechler Jungholtz samedi 21 mars 2026.
Concert d’orgue Thierry Mechler
Jungholtz Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
L’organiste Thierry Mechler joue des œuvres de Jean-Sébastien Bach Prélude en la mineur BWV 807 et Les six sonates BWV 525 à 530
Concert par l’organiste Thierry Mechler, à l’occasion du 341 anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach.
Programme Prélude en la mineur BWV 807 et Les six sonates en trio BWV 525 à 530 .
Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr
English :
Organist Thierry Mechler plays works by Johann Sebastian Bach: Prelude in A minor BWV 807 and the six sonatas BWV 525 to 530
