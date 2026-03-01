Concert d’orgue Thierry Mechler

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’organiste Thierry Mechler joue des œuvres de Jean-Sébastien Bach Prélude en la mineur BWV 807 et Les six sonates BWV 525 à 530

Concert par l’organiste Thierry Mechler, à l’occasion du 341 anniversaire de la naissance de Jean-Sébastien Bach.

Programme Prélude en la mineur BWV 807 et Les six sonates en trio BWV 525 à 530 .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr

English :

Organist Thierry Mechler plays works by Johann Sebastian Bach: Prelude in A minor BWV 807 and the six sonatas BWV 525 to 530

