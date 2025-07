Concert d’orgue Trio Hocdé Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte

Concert d’orgue Trio Hocdé Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte samedi 26 juillet 2025.

Concert d’orgue Trio Hocdé

Église Notre-Dame Rue René Moreau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26 19:30:00

Date(s) :

2025-07-26

Concert d’orgue par Trio Hocdé Emmanuel Hocdé, organiste de la Cathédrale de Laval, Christophe Hocdé, violon et Camille Hocdé, trompette

SAMEDI 26 JUILLET 18H30

Lieu église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

Durée 1h00

Public tout public

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert

Placement libre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Tarif réduit un justificatif vous sera demandé au contrôle des billets sur place

Arrêt de la billetterie à l’Office de Tourisme le jour du concert à 17h30

Billetterie sur place possible à l’église une ½ heure avant le concert (sous réserve de places disponibles ; règlement en espèces ou chèque)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

J. S. BACH (1685-1750)

Toccata, adagio et fugue en ut BWV 564

J. RHEINBERGER (1839-1901)

Abendlied

Pastorale

(Extraits des 6 pièces op. 150 pour violon et orgue)

A. FAUCHARD

1er mouvement de la 1ère symphonie pour orgue en mi majeur Allegro maestoso (orgue)

J. MASSENET (1842-1912)

Méditation de Thaïs (violon et orgue)

J. S. BACH (1685-1750)

Choral Jésus ma joie demeure BWV 147 (violon, trompette et orgue)

C. FRANCK (1822-1890)

Pièce Héroïque (orgue)

E. ELGAR (1857-1934)

Chanson du matin, op. 15 n°2 (violon et orgue)

J. S. BACH (1685-1750)

Choral Schmücke dich O liebe Seele (trompette, violon et orgue)

G. P. TELEMANN (1681-1767)

Fantaisie n°4 pour violon solo

L. VIERNE (1870-1937)

Carillon de Westminster, extrait des Pièces de Fantaisie (orgue)

J. S. BACH (1685-1750)

Choral Christ lag in Todesbanden (trompette, clairon et orgue) .

Église Notre-Dame Rue René Moreau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire assochamadeflc@gmail.com

English :

Organ concert by Trio Hocdé Emmanuel Hocdé, organist at Laval Cathedral, Christophe Hocdé, violin and Camille Hocdé, trumpet

German :

Orgelkonzert des Trio Hocdé Emmanuel Hocdé, Organist der Kathedrale von Laval, Christophe Hocdé, Violine und Camille Hocdé, Trompete

Italiano :

Concerto d’organo del Trio Hocdé Emmanuel Hocdé, organista della Cattedrale di Laval, Christophe Hocdé, violino e Camille Hocdé, tromba

Espanol :

Concierto de órgano del Trío Hocdé Emmanuel Hocdé, organista de la catedral de Laval, Christophe Hocdé, violín, y Camille Hocdé, trompeta

L’événement Concert d’orgue Trio Hocdé Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin