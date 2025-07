Concert d’Orgue Uriel Valadeau Rue Porte-Panet Limoges

Rue Porte-Panet Cathédrale Saint-Etienne Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-07-27 16:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Un concert d’orgue aux couleurs baroques, romantiques et festives vous attend ! De la fougue du Grand-Jeu de Dijon de Francis Chapelet à la profondeur spirituelle de Buxtehude (Nun lob mein Seel den Herren), en passant par la vivacité de la Sinfonia du Padre Davide da Bergamo. Vous entendrez également les célèbres Variations sur un Noël de Marcel Dupré, la magistrale Toccata en Fa majeur de J.S. Bach, et le tendre choral Quand nous sommes dans l’extrême détresse BWV 641. Une immersion dans la richesse du répertoire d’orgue, entre ferveur, virtuosité et émotion. Entrée libre, participation au chapeau. .

Rue Porte-Panet Cathédrale Saint-Etienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 70 86 58 heuremusicale.limoges@gmail.com

