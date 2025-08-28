CONCERT D’ORGUE Valcabrère
CONCERT D’ORGUE Valcabrère jeudi 28 août 2025.
CONCERT D’ORGUE
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère Haute-Garonne
Début : 2025-08-28 18:30:00
fin : 2025-08-28 19:30:00
2025-08-28
Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns à 4 mains et 4 pieds par les organistes Elisabeth Amalric et Gérard Seel
Par une série de concerts et de rencontres ouverts à tous et gratuits, le Festival du Comminges tisse des liens entre le territoire et les artistes. .
BASILIQUE SAINT JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 32 00
English :
Le Carnaval des Animaux by Camille Saint-Saëns for 4 hands and 4 feet by organists Elisabeth Amalric and Gérard Seel
German :
Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns in 4 Händen und 4 Füßen von den Organisten Elisabeth Amalric und Gérard Seel
Italiano :
Le Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns per 4 mani e 4 piedi degli organisti Elisabeth Amalric e Gérard Seel
Espanol :
Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns para 4 manos y 4 pies por los organistas Elisabeth Amalric y Gérard Seel
