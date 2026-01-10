Concert d’orgue Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence

Concert d’orgue

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Concert d’orgue par Kaori Sakai, organiste à St-Laurent de Bourg d’Oisans.

Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguestemplevalence@yahoo.fr

English :

Organ concert by Kaori Sakai, organist at St-Laurent de Bourg d?Oisans.

