Concert d’orgue Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf Valence dimanche 8 février 2026.
Concert d’orgue
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence Drôme
Début : 2026-02-08 17:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Concert d’orgue par Kaori Sakai, organiste à St-Laurent de Bourg d’Oisans.
Les Amis des Orgues Les orgues du Temple de Saint Ruf 6 Cour Saint Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes orguestemplevalence@yahoo.fr
English :
Organ concert by Kaori Sakai, organist at St-Laurent de Bourg d?Oisans.
