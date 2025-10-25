Concert d’orgue Vendeuvre-sur-Barse

Concert d’orgue Vendeuvre-sur-Barse samedi 25 octobre 2025.

Concert d’orgue

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez vivre un moment unique avec Benoit Tisserand, organiste, pour un concert intime éclairé aux bougies. Des projections de photos de statues de saints accompagneront la musique, créant une ambiance contemplative et spirituelle. Un voyage sonore à ne pas manquer !

Concertiste international, maître de chapelle et compositeur, fondateur et directeur musical de l’Orchestre des Pays de Cocagne, Président de la Fédération des orgues du Tarn, expert en facture d’orgues, Benoît Tisserand a préparé un programme d’œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle, en lien avec les saints présentées à l’exposition. .

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 82 03 12 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert d’orgue Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne