CONCERT D’ORGUE – Villefranche-de-Lauragais 27 juin 2025 20:00

Haute-Garonne

CONCERT D’ORGUE ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Profitez d’un concert d’Orgue dans l’église Notre Dame de l’Assomption le vendredi 27 juin 2025 à partir de 20h !

Pierre Barthez Récital d’orgue

Un voyage musical à travers les grandes œuvres du répertoire pour orgue, interprétées par Pierre Barthez, organiste titulaire de la Cathédrale Saint Étienne de Toulouse. Une soirée pleine de puissance et de poésie sonore, destinée à faire découvrir aux villefranchois la palette sonore de leur instrument.

Horaire 20 heures

Lieu Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Villefranche de Lauragais

Tarifs, entrée gratuite, participation libre. .

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

English :

Enjoy an organ concert in the church of Notre Dame de l’Assomption on Friday, June 27, 2025, starting at 8 pm!

German :

Genießen Sie am Freitag, den 27. Juni 2025 ab 20 Uhr ein Orgelkonzert in der Kirche Notre Dame de l’Assomption!

Italiano :

Venerdì 27 giugno 2025, a partire dalle ore 20.00, si terrà un concerto d’organo nella chiesa di Notre Dame de l’Assomption!

Espanol :

Disfrute de un concierto de órgano en la iglesia de Notre Dame de l’Assomption el viernes 27 de junio de 2025 a partir de las 20:00 horas

L’événement CONCERT D’ORGUE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2025-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE