CONCERT D’ORGUE Villelongue-de-la-Salanque

CONCERT D’ORGUE

7 Rue de l’Église Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-26 16:00:00

Concert à l’église.

7 Rue de l’Église Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95 mairie.villelongue.slque@wanadoo.fr

English :

Concert at the church.

German :

Konzert in der Kirche.

Italiano :

Concerto in chiesa.

Espanol :

Concierto en la iglesia.

