CONCERT D'ORGUE Villelongue-de-la-Salanque dimanche 26 octobre 2025.
7 Rue de l'Église Villelongue-de-la-Salanque
16:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Concert à l’église.
+33 4 68 73 95 95 mairie.villelongue.slque@wanadoo.fr
English :
Concert at the church.
German :
Konzert in der Kirche.
Italiano :
Concerto in chiesa.
Espanol :
Concierto en la iglesia.
