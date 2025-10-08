Concert d’orgue Virgile Monin Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Musicien engagé dans la promotion de l’orgue et de sa musique, Virgile Monin se produit régulièrement en récital, en France et à l’étranger. Son répertoire varié tend à privilégier l’orgue symphonique, pour lequel il réalise de nombreuses transcriptions, comme les Danses Symphoniques de Sergeï Rachmaninov ou la Petite Suite de Claude Debussy. .
