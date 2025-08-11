CONCERT D’ORGUE & VOIX Mende

Lozère

2025-08-11
Concert par Philippe CUNY, professeur à l’école de musique de Mende orgue et Sylvie PONS, mezzosoprano.
Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival « Les
lundis de l’orgue ».   .

Place Urbain V
Place Urbain V
Mende 48000 Lozère Occitanie   info@orgue-mende.fr

