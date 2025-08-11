CONCERT D’ORGUE & VOIX Mende

Lozère

2025-08-11

Concert par Philippe CUNY, professeur à l’école de musique de Mende orgue et Sylvie PONS, mezzosoprano.

Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival « Les

lundis de l’orgue ». .

Place Urbain V

Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr

