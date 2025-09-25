Concert d’Orgue Wihr-au-Val

Concert d’Orgue Wihr-au-Val jeudi 25 septembre 2025.

Concert d’Orgue

1 Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny Wihr-au-Val Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-25 20:00:00

Pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance d’Albert Schweitzer (1875–1965), la Maison Albert Schweitzer de Gunsbach et ORGANpromotion proposent une Masterclass exceptionnelle. À cette occasion, Daniel Roth, organiste émérite de l’église Saint-Sulpice à Paris, offrira un récital d’orgue où se côtoieront chefs-d’œuvre incontournables et pages méconnues, de Bach à Roth, en passant par Franck, Widor ou encore Duruflé.

Daniel Roth (né en 1942) est un organiste, improvisateur, compositeur et pédagogue français, de renommée internationale. Élève de Marie-Claire Alain, Maurice Duruflé et Rolande Falcinelli, il remporte en 1971 le prestigieux Grand Prix de Chartres.

Il a donné des concerts dans le monde entier et enregistré de nombreux disques salués par la critique.

Il est actuellement organiste émérite des Grandes Orgues de Saint-Sulpice à Paris, chef-d’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll.

English :

To celebrate the 150th anniversary of the birth of Albert Schweitzer (1875?1965), the Maison Albert Schweitzer in Gunsbach and ORGANpromotion are offering an exceptional Masterclass. On this occasion, Daniel Roth, organist emeritus at Saint-Sulpice church in Paris, will offer an organ recital featuring both essential masterpieces and little-known works, from Bach to Roth, via Franck, Widor and Duruflé.

German :

Geburtstags von Albert Schweitzer (1875-1965) veranstalten das Albert-Schweitzer-Haus in Gunsbach und ORGANpromotion eine außergewöhnliche Masterclass. Zu diesem Anlass wird Daniel Roth, emeritierter Organist der Kirche Saint-Sulpice in Paris, ein Orgelkonzert geben, in dem sich unumgängliche Meisterwerke und unbekannte Werke von Bach über Franck, Widor und Duruflé bis hin zu Roth begegnen werden.

Italiano :

Per celebrare il 150° anniversario della nascita di Albert Schweitzer (1875?1965), la Maison Albert Schweitzer di Gunsbach e ORGANpromotion propongono un’eccezionale Masterclass. Per l’occasione, Daniel Roth, organista emerito della Chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, proporrà un recital d’organo con capolavori essenziali e opere poco conosciute, da Bach a Roth, passando per Franck, Widor e Duruflé.

Espanol :

Para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Albert Schweitzer (1875-1965), la Maison Albert Schweitzer de Gunsbach y ORGANpromotion ofrecen una clase magistral excepcional. Con este motivo, Daniel Roth, organista emérito de la iglesia de Saint-Sulpice de París, ofrecerá un recital de órgano con obras maestras esenciales y obras poco conocidas, de Bach a Roth, pasando por Franck, Widor y Duruflé.

