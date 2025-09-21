Concert d’orgues à la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

Concert d’orgues à la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise dimanche 21 septembre 2025.

Concert d’orgues à la cathédrale Saint-Maclou Dimanche 21 septembre, 17h30 Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’association les Heures musicales propose un concert d’orgue de Philippe Bardon.

Cathédrale Saint-Maclou 53 Rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr [{« link »: « https://orguespontoise.fr/ »}] Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Concert d’orgue

Ville de Pontoise