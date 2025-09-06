Concert d’orgues avec Thomas Mellan Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère
Concert d’orgues avec Thomas Mellan Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère samedi 6 septembre 2025.
Concert d’orgues avec Thomas Mellan
Collégiale St Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
L’Association des Amis de Saint Barnard vous propose de venir assister au concert d’orgue de Thomas Mellan, concertiste de Los Angeles.
Participation libre, ouvert à tous.
.
Collégiale St Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@amisdesaintbarnard.fr
English :
The Association des Amis de Saint Barnard invites you to attend an organ concert by Los Angeles-based Thomas Mellan.
Free admission, open to all.
German :
Die Association des Amis de Saint Barnard lädt Sie ein, das Orgelkonzert von Thomas Mellan, einem Konzertmeister aus Los Angeles, zu besuchen.
Freie Teilnahme, offen für alle.
Italiano :
L’Association des Amis de Saint Barnard vi invita ad assistere a un concerto d’organo di Thomas Mellan, concertista di Los Angeles.
Ingresso libero, aperto a tutti.
Espanol :
La Association des Amis de Saint Barnard le invita a asistir a un concierto de órgano de Thomas Mellan, concertista de Los Ángeles.
Entrada gratuita, abierta a todos.
L’événement Concert d’orgues avec Thomas Mellan Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-28 par Valence Romans Tourisme