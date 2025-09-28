Concert d’orgues Hirson

Concert d'orgues Hirson dimanche 28 septembre 2025.

Concert d’orgues

1 ruelle de l'église Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

ORGUE ET CUIVRES UNE PALETTE COLORÉE AUTOUR DE SALOMÉ GAMOT

Lorsque le Quintette de cuivres des Hauts-de-France rencontre la jeune et talentueuse Salomé Gamot, l’une des organistes les plus douées de sa génération, le public est convié à un concert coloré. De Bach à Richard Strauss, la palette proposée en l’église Notre-Dame est nourrie d’inspirations variées. D’œuvres baroques à celles contemporaines du XXe siècle.

De Leipzig à Londres, Vienne et Paris, ce rendez-vous annuel rendra, également, hommage à Ravel pour son 150e anniversaire.

Salomé Gamot orgue, Laurent Bourdon et Pierre Perpete trompettes, Frédéric Hasbroucq cor, Mickael Grzegorzewski trombone, Jean-Luc Petitprez tuba.

1 ruelle de l'église Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

English :

ORGAN AND BRASS: A COLORFUL PALETTE AROUND SALOMÉ GAMOT

When the Quintette de cuivres des Hauts-de-France meets the talented young Salomé Gamot, one of the most gifted organists of her generation, the audience is treated to a colorful concert. From Bach to Richard Strauss, the palette offered in Notre-Dame church is nourished by a variety of inspirations. From Baroque works to 20th-century contemporaries.

From Leipzig to London, Vienna and Paris, this annual event also pays tribute to Ravel on his 150th birthday.

Salomé Gamot: organ, Laurent Bourdon and Pierre Perpete: trumpets, Frédéric Hasbroucq: horn, Mickael Grzegorzewski: trombone, Jean-Luc Petitprez: tuba.

German :

ORGEL UND BLÄSER: EINE BUNTE PALETTE RUND UM SALOME GAMOT

Wenn das Blechbläserquintett aus Hauts-de-France auf die junge und talentierte Salomé Gamot trifft, eine der begabtesten Organistinnen ihrer Generation, erwartet das Publikum ein farbenfrohes Konzert. Von Bach bis Richard Strauss reicht die Palette, die in der Kirche Notre-Dame geboten wird und die von verschiedenen Inspirationen genährt wird. Von barocken Werken bis hin zu zeitgenössischen Werken aus dem 20.

Jahrhunderts. Von Leipzig über London, Wien und Paris wird dieses jährliche Treffen auch eine Hommage an Ravel zu seinem 150.

Salomé Gamot: Orgel, Laurent Bourdon und Pierre Perpete: Trompeten, Frédéric Hasbroucq: Horn, Mickael Grzegorzewski: Posaune, Jean-Luc Petitprez: Tuba.

Italiano :

ORGANO E OTTONE: UNA TAVOLOZZA COLORATA INTORNO A SALOMÉ GAMOT

Quando il Quintette de cuivres des Hauts-de-France incontra la giovane e talentuosa Salomé Gamot, una delle organiste più dotate della sua generazione, il pubblico assiste a un concerto variopinto. Da Bach a Richard Strauss, la tavolozza offerta nella Chiesa di Notre-Dame è ricca di ispirazioni diverse. Dalle opere barocche a quelle contemporanee del XX secolo.

Da Lipsia a Londra, Vienna e Parigi, questo evento annuale renderà omaggio anche a Ravel in occasione del suo 150° compleanno.

Salomé Gamot: organo, Laurent Bourdon e Pierre Perpete: trombe, Frédéric Hasbroucq: corno, Mickael Grzegorzewski: trombone, Jean-Luc Petitprez: tuba.

Espanol :

ÓRGANO Y METAL: UNA PALETA DE COLORES EN TORNO A SALOMÉ GAMOT

Cuando el Quintette de cuivres des Hauts-de-France se reúne con la joven y talentosa Salomé Gamot, una de las organistas más dotadas de su generación, al público le espera un concierto lleno de color. De Bach a Richard Strauss, la paleta que ofrece la iglesia de Notre-Dame es rica en inspiraciones variadas. Desde obras barrocas hasta obras contemporáneas del siglo XX.

De Leipzig a Londres, pasando por Viena y París, esta cita anual también rendirá homenaje a Ravel en su 150 aniversario.

Salomé Gamot: órgano, Laurent Bourdon y Pierre Perpete: trompetas, Frédéric Hasbroucq: trompa, Mickael Grzegorzewski: trombón, Jean-Luc Petitprez: tuba.

