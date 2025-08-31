Concert d’Orgues Le retour du soleil Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Dans ce programme, la saqueboute de Timothée Ducharme et l’orgue de l’abbé Jean-Marie Barennes feront dialoguer leurs timbres à travers des oeuvres du baroque tardif et des prémices du classicisme. De Vivaldi à Haendel, en passant par Marcello et quelques compositeurs plus anciens, ce concert prolongera l’atmosphère de la veillée spirituelle de 2024 (La Voie des Ombres), tout en ouvrant de nouvelles perspectives musicales. Une rencontre entre souffle et clavier, où se mêlent éclat, douceur et expressivité. .

Place de la Cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine oloron.orgues@gmail.com

