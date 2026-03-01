Concert Dorian Sorriaux (folk-rock) Crêpes La Loco Quimperlé

Concert Dorian Sorriaux (folk-rock) Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date :

2026-03-15 18:00:00

2026-03-15 22:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Puisant son inspiration dans l’âge d’or de la musique folk et chez des icônes des années 60 et 70, l’auteur-compositeur-interprète Dorian Sorriaux s’est fait connaître comme guitariste soliste du groupe suédois Blues Pills. Après le succès critique de son premier EP, Hungry Ghost , qui lui a permis de tourner en Europe en première partie de Myles Kennedy.

Son projet solo explore les sonorités folks psychédéliques et le style auteur-compositeur-interprète.

Le folk de Sorriaux n’est pas exclusivement anglais. Il a des touches américaines. Neil Young n’est notamment pas très loin. Lui et l’américain partagent par ailleurs le même type de voix assez haute toujours un peu au bord de la fêlure.

Sa musique est à son image, un homme attaché à la terre, les pieds bien posés au sol, loin, très loin du petit star-système.

https://youtu.be/qRXt5auttGI .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

