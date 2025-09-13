Concert Dorothea Jakob, soprano et l’Orchestre de chambre de Neuss Colmar

Concert Dorothea Jakob, soprano et l’Orchestre de chambre de Neuss

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13 21:30:00

2025-09-13

Une musique émouvante pour soprano et orchestre

L’Orchestre de chambre de Neuss (NKO) et son chef Joachim Neugart vous invitent à un concert avec soliste le samedi 13 septembre à 20h00 à l’Église protestante Saint-Mathieu de Colmar.

Un programme varié attend les visiteurs, avec au programme les œuvres suivantes :

La soprano Dorothea Jakob interprète le Stabat mater de Luigi Boccherini, une œuvre qui touche directement le cœur par sa diversité expressive et ontrastée. Elle chante également le Salve Regina de Felix Mendelssohn et le Pie Jesu de Gabriel Fauré.

L’orchestre de chambre de Neuss complètera le programme avec l’Adagio du Quintette à cordes en fa majeur d’Anton Bruckner et la cinquième symphonie pour cordes de Felix Mendelssohn.

L’Orchestre de chambre de Neuss a été fondé en 1957 par le professeur Wilhelm Schepping. Depuis ses débuts, l’objectif de l’orchestre est d’encourager de manière intensive les jeunes solistes particulièrement doués en leur offrant des expériences exigeantes dans le domaine de la musique orchestrale, de la

musique de chambre et du solo. La série Concerts de jeunes artistes (de Neuss) , qui se poursuit chaque année lors du concert d’hiver, a été lancée dès 1965.

En 1999, Joachim Neugart, cantor à la cathédrale Quirinusmünster de Neuss, a commencé à collaborer avec le NKO. Au cours des 20 dernières

années, l’orchestre a effectué des tournées au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux pays européens .

+49 2131 4746151 neugart.joachim@gmail.com

English :

Soprano Dorothea Jakob performs Luigi Boccherini’s « Stabat mater »….and the Neuss Chamber Orchestra completes the program …

German :

Die Sopranistin Dorothea Jakob interpretiert das « Stabat mater » von Luigi Boccherini….und das Neusser Kammerorchester wird das Programm vervollständigen …

Italiano :

Il soprano Dorothea Jakob esegue lo « Stabat mater » di Luigi Boccherini …. e l’Orchestra da Camera di Neuss completa il programma …

Espanol :

La soprano Dorothea Jakob interpreta el « Stabat mater » de Luigi Boccherini …. y la Orquesta de Cámara de Neuss completa el programa …

