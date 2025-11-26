Concert Douar Trio Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Concert Douar Trio

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26 19:00:00

2025-11-26

{Dwar} c’est le village en arabe et la terre en breton. C’est le sol dans lequel le trio prend racine pour s’inventer une langue et raconter ses histoires. Cette langue est celle de trois musiciens influencés par les musiques populaires.

{Dwar} is Arabic for village and Breton for land. It’s the soil in which the trio takes root to invent a language and tell their stories. This is the language of three musicians influenced by popular music.

{Dwar} ist das Dorf auf Arabisch und die Erde auf Bretonisch. Es ist der Boden, in dem das Trio Wurzeln schlägt, um eine Sprache zu erfinden und seine Geschichten zu erzählen. Diese Sprache ist die Sprache von drei Musikern, die von der Volksmusik beeinflusst sind.

{Dwar} è il villaggio in arabo e la terra in bretone. È il terreno in cui il trio mette radici per inventare una lingua e raccontare le proprie storie. È la lingua di tre musicisti influenzati dalla musica popolare.

{Dwar} es el pueblo en árabe y la tierra en bretón. Es el suelo en el que el trío echa raíces para inventar un lenguaje y contar sus historias. Es el lenguaje de tres músicos influidos por la música popular.

