CONCERT DOUBLE TROUBLE LA CAFETIERE Aurignac

CONCERT DOUBLE TROUBLE LA CAFETIERE Aurignac samedi 13 septembre 2025.

CONCERT DOUBLE TROUBLE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 12:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Concert blues et swing… à La Cafetière !

Concert organisé à l’occasion du Forum des Associations.

Participation libre mais nécessaire ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Blues and swing concert? at La Cafetière!

German :

Blues- und Swing-Konzert? in La Cafetière!

Italiano :

Un concerto blues e swing alla Cafetière!

Espanol :

Un concierto de blues y swing… ¡en La Cafetière!

L’événement CONCERT DOUBLE TROUBLE Aurignac a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE