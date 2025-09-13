CONCERT DOUBLE TROUBLE LA CAFETIERE Aurignac
CONCERT DOUBLE TROUBLE LA CAFETIERE Aurignac samedi 13 septembre 2025.
CONCERT DOUBLE TROUBLE
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 12:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Concert blues et swing… à La Cafetière !
Concert organisé à l’occasion du Forum des Associations.
Participation libre mais nécessaire ! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Blues and swing concert? at La Cafetière!
German :
Blues- und Swing-Konzert? in La Cafetière!
Italiano :
Un concerto blues e swing alla Cafetière!
Espanol :
Un concierto de blues y swing… ¡en La Cafetière!
L’événement CONCERT DOUBLE TROUBLE Aurignac a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE