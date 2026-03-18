Concert Double Vitrage + Tukan Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert Double Vitrage + Tukan Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre jeudi 30 avril 2026.
Concert Double Vitrage + Tukan
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Double Vitrage
De la techno qui donne envie de slammer comme à un concert de rock voilà ce qui arrive quand on fait la teuf version Double Vitrage. Mais avant de se retrouver les pieds en l’air, ce live se regarde autant qu’il se danse. La batterie de Rémi fait face au synthé modulaire de Raphaël, les deux Tourangeaux s’apercevant entre deux déferlements de strobs et clignotements de LED synchronisés aux kicks dévastateurs. Et quand la tension atteint son paroxysme, c’est tout le dancefloor qui s’embrase.
Tukan
Subvertir les attentes conventionnelles a toujours été au cœur de l’agenda de Tukan. Le quatuor bruxellois s’est rapidement forgé une réputation de groupe live brillant, débordant d’idées et maîtrisant avec précision ce mélange de styles. Les beats oscillent entre un rétrofuturisme pulsant et une approche alternative de la danse, tandis que l’instrumentation navigue avec aisance entre combo rock et projet indietronica de chambre. Tukan y ajoute des touches de techno et de jazz, parfaitement dosées. Quiconque arrive avec des attentes stylistiques précises reçoit sa leçon ce groupe parvient toujours à sonner différemment tout en restant totalement unique. Ils débarquent cette année avec leur nouvel album Human Drift, célébrant la joie de danser et l’extase. Attachez vos ceintures !
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Concert Double Vitrage + Tukan
L’événement Concert Double Vitrage + Tukan Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie