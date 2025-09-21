Concert « Douce dame sans pitié » Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes Montpellier

Concert « Douce dame sans pitié » Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes Montpellier dimanche 21 septembre 2025.

Concert « Douce dame sans pitié » Dimanche 21 septembre, 15h00, 17h00 Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Motets courtois du Moyen Âge – Salle Pétrarque

Découvrez les somptueux motets courtois des manuscrits du Roi, de Noailles et de Montpellier, véritables joyaux du patrimoine musical médiéval.

Ces œuvres, d’une richesse et d’une finesse inégalées, vous transporteront au cœur de l’âge d’or de la musique courtoise, sous les voûtes inspirantes de la salle Pétrarque.

Avec Cristina Alis Raurich (organetto) et Brice Duisit (chant, vièle), musiciens du CIMM.

Salle Pétrarque – Hôtel de Varennes 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Deux maisons médiévales datant du XIIIe ou XIVe siècle sont remembrées au XVe siècle. L’hôtel particulier est à nouveau remanié au XVIIIe siècle par le négociant Fulcrand Roux. Cinq salles médiévales du rez-de-chaussée, voûtées d’arêtes et d’ogives, forment aujourd’hui un ensemble unifié, donnant sur le jardin de l’hôtel et décrivant un arc de cercle sensible à la vue. Cet espace, appelé salle Pétrarque, est mis à disposition par la Ville pour des conférences et des réunions.

L’hôtel de Varennes est propriété de la ville, inscrit au titre des Monuments historiques le 28 mai 2018.

Motets courtois du Moyen Âge – Salle Pétrarque

© CIMM