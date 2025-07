Concert « Douce Merise » Bistrot Culture Ainay-le-Château

Concert « Douce Merise »

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Début : Mercredi 2025-08-20 19:00:00

Découvrez Pierre Lainé et Ludovic Legros, venus de Loye sur Arnon, en concert au Bistrot Culture à Ainay-le-Château, le mercredi 20 août à 19 h ! Un rendez-vous musical de folk acoustique à ne pas manquer.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Discover Pierre Lainé and Ludovic Legros, from Loye sur Arnon, in concert at the Bistrot Culture in Ainay-le-Château, on Wednesday August 20 at 7pm! A not-to-be-missed acoustic folk music event.

German :

Erleben Sie Pierre Lainé und Ludovic Legros aus Loye sur Arnon bei einem Konzert im Bistrot Culture in Ainay-le-Château am Mittwoch, den 20. August um 19 Uhr! Ein musikalisches Treffen mit akustischem Folk, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Scoprite Pierre Lainé e Ludovic Legros, di Loye sur Arnon, in concerto al Bistrot Culture di Ainay-le-Château mercoledì 20 agosto alle 19.00! Un concerto folk acustico da non perdere.

Espanol :

Descubra a Pierre Lainé y Ludovic Legros, de Loye sur Arnon, en concierto en el Bistrot Culture de Ainay-le-Château el miércoles 20 de agosto a las 19:00 h Un concierto de folk acústico que no se puede perder.

