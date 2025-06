Concert Douchapt Blues Comberanche-et-Épeluche 9 juillet 2025 07:00

Dordogne

Concert Douchapt Blues Café Pluche Comberanche-et-Épeluche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Concert avec Chris Bakehousman Trio

Le festival Douchapt Blues du 31 mai au 29 août 2025 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.

13 dates sont prévues sur cette édition.

Café Pluche

Comberanche-et-Épeluche 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53

English : Concert Douchapt Blues

Concert with Chris Bakehousman Trio

The Douchapt Blues festival (May 31 August 29, 2025) aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music and discovering Blues culture.

13 dates are scheduled for this edition.

German : Concert Douchapt Blues

Konzert mit Chris Bakehousman Trio

Das Douchapt Blues Festival vom 31. Mai bis 29. August 2025 versucht, kleine Dörfer mit sinnstiftender Musik wiederzubeleben und die Blueskultur zu entdecken.

für diese Ausgabe sind 13 Termine geplant.

Italiano :

Concerto con Chris Bakehousman Trio

Il festival Douchapt Blues, in programma dal 31 maggio al 29 agosto 2025, si propone di dare nuova vita ai piccoli villaggi portando musica significativa e scoprendo la cultura del Blues.

per questa edizione sono previste 13 date.

Espanol : Concert Douchapt Blues

Concierto con Chris Bakehousman Trio

El festival Douchapt Blues, que se celebrará del 31 de mayo al 29 de agosto de 2025, tiene como objetivo insuflar nueva vida a los pequeños pueblos aportando música significativa y descubriendo la cultura del Blues.

en esta edición hay programadas 13 fechas.

L’événement Concert Douchapt Blues Comberanche-et-Épeluche a été mis à jour le 2025-06-25 par Val de Dronne